Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Maxim bugün İstanbul’da olacak! Üç büyükler transfer için düğmeye bastı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK'nın Süper Lig'den çekilme talebini onaylamıştı. Federasyon, kırmızı - siyahlı kulübün bu sezon oynanacak olan maçlarda hükmen yenik sayılacağını ancak gelecek sezon yeniden Süper Lig'de yer alacağını açıklamıştı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme kararı alan Gaziantep, Beşiktaş ile Maxim transferi için anlaştı. 32 yaşındaki Romanyalı 10 numara da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Maxim yarın İstanbul’da olacak.

GAZİANTEP FK'NIN OYUNCULARIYLA İLGİLENEN KULÜPLER

Mustafa Eskihellaç - Başakşehir

Figueiredo - Başakşehir

Furkan Soyalp - Adana Demirspor

Maxim - Beşiktaş

Günay Güvenç - Galatasaray, Kasımpaşa ve Adana Demirspor

Bertuğ Yıldırım - Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray

