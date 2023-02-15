Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Maxim bugün İstanbul’da olacak! Üç büyükler transfer için düğmeye bastı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK'nın Süper Lig'den çekilme talebini onaylamıştı. Federasyon, kırmızı - siyahlı kulübün bu sezon oynanacak olan maçlarda hükmen yenik sayılacağını ancak gelecek sezon yeniden Süper Lig'de yer alacağını açıklamıştı.
Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme kararı alan Gaziantep, Beşiktaş ile Maxim transferi için anlaştı. 32 yaşındaki Romanyalı 10 numara da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Maxim yarın İstanbul’da olacak.
Mustafa Eskihellaç - Başakşehir
Figueiredo - Başakşehir
Furkan Soyalp - Adana Demirspor
Maxim - Beşiktaş
Günay Güvenç - Galatasaray, Kasımpaşa ve Adana Demirspor
Bertuğ Yıldırım - Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray