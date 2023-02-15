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Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Maxim bugün İstanbul’da olacak! Üç büyükler transfer için düğmeye bastı

15.02.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsıldı. Felaketten yoğun şekilde etkilenen illerden biri olan Gaziantep'in Süper Lig'de mücadele eden takımı Gaziantep FK, ligden çekilme kararı almıştı. TFF'nin bu talebi onaylaması sonrasında kulüpler, Gaziantep FK'nın oyuncularını transfer etmek için harekete geçmişti. Beşiktaş, takımın yıldız ismi Alexandru Maxim için kiralık olarak anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu bugün İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Maxim bugün İstanbul’da olacak! Üç büyükler transfer için düğmeye bastı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK'nın Süper Lig'den çekilme talebini onaylamıştı. Federasyon, kırmızı - siyahlı kulübün bu sezon oynanacak olan maçlarda hükmen yenik sayılacağını ancak gelecek sezon yeniden Süper Lig'de yer alacağını açıklamıştı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

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Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme kararı alan Gaziantep, Beşiktaş ile Maxim transferi için anlaştı. 32 yaşındaki Romanyalı 10 numara da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Maxim yarın İstanbul’da olacak.

GAZİANTEP FK'NIN OYUNCULARIYLA İLGİLENEN KULÜPLER

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Mustafa Eskihellaç - Başakşehir
Figueiredo - Başakşehir
Furkan Soyalp - Adana Demirspor
Maxim - Beşiktaş
Günay Güvenç - Galatasaray, Kasımpaşa ve Adana Demirspor
Bertuğ Yıldırım - Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray

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