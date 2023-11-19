Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'dan Anderson Talisca ve Quaresma cevabı! "Gel oyna desek oynayacak vaziyette!"

Beşiktaş Yönetimi, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında konuk ettiği Lugano'ya 3-2 mağlup olmasının ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştı. Siyah - beyazlılarda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, aday olmayacağını açıklamıştı. Öte yandan Hasan Arat ve Serdal Adalı, 3 Aralık'taki seçimde aday olarak yarışa katılacaklarını duyurmuşlardı.

Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı, Sky Spor YouTube kanalına yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandu.

Adalı, Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca ile ilgili de çarpıcı sözler sarf etti. İşte Adalı'nın açıklamaları;

"BEN GİDERSEM ALIR GELİRİM"

"Çok ortada dolaşıyor. Talisca'nın şu anda kulübüyle mukavelesi var. Futbolda her şey olabilir. Özellikle Talisca'yı alacağım demiyorum. 'Görüşeceğiz' de demiyorum, ben gidersem alır gelirim."

"SERGEN HOCA İLE DEVAM EDİLSEYDİ..."

Soru: "Fikret Orman döneminde teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Müdahil olur muydunuz şimdi olsa? Sergen Yalçın'ı getirir miydiniz?"

"O zaman 3 tane aday vardı. Okan Hoca, Abdullah Hoca, Sergen Hoca. Yönetim kurulundaki oylamaların hepsinde Sergen Hoca çıktı. Nihayetinde kararı başkan verdi. O da çok uzun tartışmalardan sonra. O tarihte Sergen Hoca ile devam edilseydi, belki hala Fikret Orman başkan olarak devam ediyordu."

"22-23 SENEDİR SİZ NEREDEYDİNİZ?"

"Hasan Bey, 22 günde aday oldu diyor. 22-23 senedir siz neredeydiniz? İçindeyim, yaşıyorum ben Beşiktaş'ta."

"RIZA HOCA İLE KONUŞTUK"

"Şu an seçilmişim gibi hareket edip hoca ile bir toplantı yaptık Mehmet Özdilek ile beraber. Nerelere ne ihtiyaç olacak bunları sorduk. Nasıl bu takımı toparlarız onları konuştuk. Rıza Hoca bize bir rapor verecek. Beşiktaş'ın kaybedecek 1 dakikası yok! 11 Ocak'ta transfer başladığı gün hocamızın istediği oyuncuları hazır edelim istiyoruz. Hangi mevkilere kimi istiyorsa 3'üne 5'ine bakmadan... Çünkü 1-2 milyon Euro tasarruf edelim derken diğer tarafta 80-85 milyon euroluk bir maliyet bekliyor sizi."

"İLETİŞİM KONUSUNU CANDAŞ TOLGA IŞIK İLE ÇÖZECEĞİZ"

"Ben çok isterim yönetimde olmasını ama o 'Dışarıdan her şeyimle destek olayım' dedi. İletişim konusunu Candaş Tolga Işık ile çözeceğiz."

"GEL OYNA DESEK OYNAYACAK VAZİYETTE"

"Hasan Bey, ilk başta "Ricardo ve Atiba'ya jübile yapalım" dedi ama artık Quaresma ismini kullanmıyor. Müsaade etsin de Quaresma'nın jübilesini ben yapayım. Bugün gel oyna desek oynayacak vaziyette. Müthiş yetenekli bir oğlu var. Babasından da iyi olabilir."

"RIZA HOCA SONRASI BİR ARAYIŞIM YOK"

"Rıza Hoca geldikten sonra bir arayışım yok. Rıza Hoca belki de aramızda en derin Beşiktaşlı. Galibiyetten sonra istifa eden bir insan. Biz gayet güzel oturururz. O ışığı görmezse kendi söyler. O kadar da samimidir."





