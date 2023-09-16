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Beşiktaş'ın borcu açıklandı! 6 milyar 697 milyon lira olarak açıklandı

16.09.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın 2023 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Şentürk yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın borcunu da açıkladı. Borcun arttığı görülürken bu durum sosyal medyada taraftarlar arasında tartışmalara neden oldu. İşte detaylar...

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2023 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 itibarıyla borcunun 6 milyar 696 milyon 974 bin 534 lira olduğunu kaydetti.

Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, borcun açıklanmasının öncesinde yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun kontrol edilebildiğini belirterek, şunları söyledi:

"YARISI FİNANSAL BORÇLAR..."

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"Beşiktaş'ın değişmeye ihtiyacı var. Geleneksel yönetim şekliyle, geleneksel gelirleriyle finansal tablonun döndürülmez olduğunu görüyoruz. Son divan kurulu toplantısında borcun kontrol edilebildiğini söylemiştik. 6,9 milyar brüt, 6,7 milyar TL de net borcumuz var. Bunun da yarısı finansal borçlardan oluşuyor. Bu planlamada ilk olarak borcu yönetmek ve kontrol etmemiz gerekiyordu, birinci aşamayı tamamladık."

"AVRUPA'YI HEDEFLEMEMİZ LAZIM"

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"Beşiktaş'ın finansal olarak başarılı olması, sürdürülebilir başarının en temel kriteri olan finansal sürdürülebilirliği sağlamak için gelirleri arttırmamız gerekiyor. Beşiktaşlılar olarak artık kavgayı bırakmamız gerekiyor. Biz ayrıştığımız sürece dışarıda rekabet edemeyiz. Beşiktaş'ın hedefinin sadece Türkiye'de kupa olmaması gerekiyor. Beşiktaş'ın Avrupa'da da kupayı hedeflemesi lazım. Türk sporundaki gelirlerin yüzde 60'ı artık sabit. Ticari gelirler ise sizin kontrolünüzde. Beşiktaş'ın avro bazında 240 milyon avro civarı borcu var. Beşiktaş 2017 yılında 220 milyon avro gelir elde etti. Beşiktaş'ın potansiyel geliri bugünkü borcu kadar. Potansiyelimizi kullanabiliriz."

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