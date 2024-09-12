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Beşiktaş'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal'dan sürpriz hamle! Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.09.2024 22:03
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Transferin döneminin son gününe girilirken Süper Lig ekibi Rizespor, serbest statüde yer alan Rachid Ghezzal ile anlaşma sağladı. Cezayirli futbolcu, geçtiğimiz sezonun bitimi ile Beşiktaş ile sözleşmesini tamamlayıp takımdan ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal'dan sürpriz hamle! Süper Lig ekibiyle anlaştı

Transfer döneminin son gününe girilirken ses getiren bir hamle geldi. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oldu.

PRENSİPTE ANLAŞTI

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Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal ile prensipte anlaşma sağladı.

Aynı zamanda 32 yaşındaki futbolcuya Sivasspor ile Hatayspor'da teklif yapmıştı.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 123 MAÇA ÇIKTI

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Beşiktaş formasını dört sezon giyen Cezayirli futbolcu, 123 maçta 17 gol ve 33 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlıların 2020-2021 sezonunda kazandığı şampiyonlukta yaptıklarıyla kilit rol oynamıştı.

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Rachid Ghezzal son dakika beşiktaş rizespor
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