Beşiktaş'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal'dan sürpriz hamle! Süper Lig ekibiyle anlaştı

Transfer döneminin son gününe girilirken ses getiren bir hamle geldi. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oldu.

PRENSİPTE ANLAŞTI

Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal ile prensipte anlaşma sağladı.

Aynı zamanda 32 yaşındaki futbolcuya Sivasspor ile Hatayspor'da teklif yapmıştı.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 123 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasını dört sezon giyen Cezayirli futbolcu, 123 maçta 17 gol ve 33 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlıların 2020-2021 sezonunda kazandığı şampiyonlukta yaptıklarıyla kilit rol oynamıştı.