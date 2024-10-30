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Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier, Galatasaray'a transfer oluyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.10.2024 09:07
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Galatasaray'da ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Defansın sağ bekine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar gözüne Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier'i kestirdi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier, Galatasaray'a transfer oluyor!
Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leganes
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Galatasaray'ın hedefinden eski Beşiktaşlı Rosier var. İspanya'nın Leganes takımında forma giyen Fransız oyuncuyu isteyen sarı-kırmızılılar çalışmalara başladı.

SAĞ BEK TAKVİYESİ

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Okan Buruk, takımdaki sağ bek konusunda kadro derinliği olmadığını düşünmesi üzerine Valentin Rosier ismi gündeme geldi. Türkiye Ligi'ni bilmesini avantaj olarak gören sarı-kırmızılılar, devre arasında Leganes'e resmi teklifini yapacak.

ROSIER DÖNMEYE SICAK

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Beşiktaş'ta oynadığı dönemde İstanbul'u çok seven Rosier, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın olası teklifi sonrası Rosier'in sarı-kırmızılılara transfer olması hiç de sürpriz değil...

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Valentin Rosier beşiktaş galatasaray
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