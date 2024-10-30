Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier, Galatasaray'a transfer oluyor!

Galatasaray'ın hedefinden eski Beşiktaşlı Rosier var. İspanya'nın Leganes takımında forma giyen Fransız oyuncuyu isteyen sarı-kırmızılılar çalışmalara başladı.

SAĞ BEK TAKVİYESİ

Okan Buruk, takımdaki sağ bek konusunda kadro derinliği olmadığını düşünmesi üzerine Valentin Rosier ismi gündeme geldi. Türkiye Ligi'ni bilmesini avantaj olarak gören sarı-kırmızılılar, devre arasında Leganes'e resmi teklifini yapacak.

ROSIER DÖNMEYE SICAK

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde İstanbul'u çok seven Rosier, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın olası teklifi sonrası Rosier'in sarı-kırmızılılara transfer olması hiç de sürpriz değil...