Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ligde 2. golünü attı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 18. dakikada Rafa Silva, 45. dakikada Milot Rashica ve 60. dakikada Semih Kılıçsoy’dan geldi. İkinci yarının başında Ciro Immobile’nin yerine oyuna dahil olan Semih, attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 2’ye çıkardı.

Süper Lig’de 22 kez forma giyen genç oyuncu, diğer golünü de Göztepe’ye atmıştı.

Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda ise 34 maçta 3 gol, 6 asiste ulaştı.