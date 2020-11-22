Beşiktaş'ın gol yükü Larin, Aboubakar ve Atiba'da

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ın bu sezonki gol yükünü Cyle Larin, Vincent Aboubakar ve Atiba Hutchinson çekiyor.

Siyah-beyazlı ekip, ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta fileleri 15 kez havalandırdı. Beşiktaş'ın ürettiği 15 golün 10'una Larin, Aboubakar ve Atiba üçlüsü imza attı. Beşiktaş'ta diğer golleri ise Güven Yalçın, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Bernard Mensah ve Gökhan Töre kaydetti.

GOLLERE YÜZDE 66,6 KATKI

Larin, Atiba ve Aboubakar, attıkları 10 golle Beşiktaş'ın hücumuna yüzde 66,6'lık katkı verdi. Atiba attığı 2 golün yanı sıra 3 asist yaparken, Aboubakar da bir kez takım arkadaşının golünü hazırlayan isim oldu.

Gol ve asistler dikkate alındığında Beşiktaş'ın bu üçlüsü 14 gollük katkıda bulundu. Söz konusu üçlünün hücuma katkısı da bu şekilde yüzde 93,3'e çıktı. Siyah-beyazlı takım, Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir maçlarını bu üçlünün golleriyle kazanarak hanesine 6 puan yazdırdı.

LARİN, BEŞİKTAŞ'TAKİ EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR

Siyah-beyazlı takımın en golcü ismi durumunda bulunan Kanadalı santrfor Larin, takımına 6 gollük katkı yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir gol atan Larin, ligde ise 5 gole ulaştı. Kanadalı oyuncu, ligde üst üste 4 maçta gol sevinci yaşamayı başardı.