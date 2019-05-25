Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa’yı 3-2 yenerek sezonu 3. sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar, 34. hafta sonunda 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 65 puana ulaşarak sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesine katılacak Beşiktaş, elde ettiği üçüncülükle organizasyonda gruplarda yer alacak. Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın yaptığı Adriano paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

Haziran 2019'da sona erecek Adriano ile bir fotoğraf paylaşan tecrübeli golcü, "Teşekkürler" yazdı. Burak'ın bu paylaşımı, Beşiktaş'ın Adriano ile sözleşme yenilemeyeceği olarak yorumlandı.



