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Beşiktaş'ın hazırlık maçı iptal oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın, Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı iptal oldu

Siyah-beyazlı takımın, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynaması planlanan maç aşırı yağmur nedeniyle iptal oldu. Karşılaşmayı izlemeye gelen 50 kadar taraftar da bir süre tribünde bekledikten sonra tesisi terk etti. Antalya'da iki hazırlık maçı yapan siyah-beyazlılar, Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport'u 1-0, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Afjet Afyonspor'u da 5-1 yenmişti. Antalya kampı sona eren Beşiktaş, bu akşam İstanbul'a dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig greuther fürth

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