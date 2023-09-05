Beşiktaş'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı Eric Bailly'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Eric Bailly'yi İstanbul'a getirdi.
Eric Bailly'yi taşıyan uçak, saat 20:15 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı.
Eric Bailly'nin Beşiktaş'a yıllık toplam maliyeti 3.5 milyon euro olacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verilmişti.