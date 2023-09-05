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Beşiktaş'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı Eric Bailly'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi!

05.09.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakiplerinden olan Manchester United'dan kadrosuna kattığı Eric Bailly'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi. İşte detaylar...

Eric Bailly

Eric Bailly

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Eric Bailly'yi İstanbul'a getirdi.

UÇAK İNİŞ YAPTI!

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Eric Bailly'yi taşıyan uçak, saat 20:15 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı.

3.5 MİLYON EURO

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Eric Bailly'nin Beşiktaş'a yıllık toplam maliyeti 3.5 milyon euro olacak.

"ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verilmişti.

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