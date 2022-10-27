Beşiktaş'ın Şenol Güneş hamlesi Galatasaray'ı karıştırdı! "Başkan Fatih Terim'e git"

Süper Lig'de 11. haftanın sonuna gelinirken, Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların faturası Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'e kesilirken, 47 yaşındaki teknik adamla yollar ayrılmış, Siyah-Beyazlılar'ın yeni hocası henüz resmileşmese de Şenol Güneş olmuştu. Şenol Güneş'in Beşiktaş'a dönüşü rakiplerde de hareketliliğe neden olurken, bu kulüplerin başında gelen Galatasaray'da da sezon başında takımın başına getirilen Okan Buruk'un performansı eleştirilmeye devam ediyor.

KADERİNİ 'GÜNEŞ' BELİRLEYECEK!

Okan Buruk'a yönetim tarafından herhangi bir hamle gelmemesine karşın, kulislerde Buruk'un koltuğunun sallandığı söylentileri konuşulurken Süper Lig'in 13. haftasında Şenol Güneş'li Beşiktaş ile karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk'un kaderini bu derbinin belirleyeceği iddia edildi.

ŞENOL GÜNEŞ CAMİAYI KARIŞTIRDI!

Alınan herhangi bir kötü sonuçta 49 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrılması beklenirken, Galatasaray'dan ayrıldığı dönemde bu ayrılığı 'Galatasaray'daki son imzam' olarak nitelendiren Fatih Terim'in ismi şimdiden konuşulmaya başlandı. Her ne kadar Başkan Dursun Özbek’in yabancı bir teknik direktör aradığı, Jorge Jesus’un karşısına Marcelo Bielsa gibi bir marka ile çıkmak istediği konuşulsa da Beşiktaş’tan gelen Güneş hamlesi ise Galatasaray da ciddi bir kafa karışıklığına neden oldu.

"FATİH TERİM'E GİT"

Bir yandan çok iyi giden Jesus’lu Fenerbahçe, diğer yanda toparlanan Abdullah Avcılı Trabzonspor, şimdi de Güneşli Beşiktaş’ın karşısına “Bielsa değil Guardiola bile çıksa işi imkansız” görüşleri camiada konuşulmaya başlandı. İddiaya göre; Bu sezon yaptığı transferlerle mutlak şampiyonluk hefleyen Başkan Özbek’e, “Fatih Terim’e git” tavsiyeleri yapılmaya başlandı.

