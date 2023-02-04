Beşiktaş'ın Sivasspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından ortalık karıştı: İstifa!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş'ın Sivasspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada çarpıcı bir olay yaşandı.

TARAFTARDAN TEPKİ!

Bu sonuçla siyah-beyazlıların Süper Lig’deki 7 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken, tribünler alınan sonuç karşısında büyük tepki gösterdi.

1-0 Sivasspor üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada deplasmanda tribününde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp yönetimini istifaya davet ederken, tepkiler son düdüğün çalmasının ardından da devam etti.

"YÖNETİM İSTİFA"

Siyah beyazlı taraftarlar uzatma dakikalarında "Yönetim istifa" tezahüratlarını sürdürdü.

