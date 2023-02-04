SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın Sivasspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından ortalık karıştı: İstifa!

Beşiktaş'ın Sivasspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından ortalık karıştı: İstifa!

04.02.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın 7 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken, Siyah-Beyazlı taraftarlardan maç sonu yönetime büyük tepki vardı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Sivasspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından ortalık karıştı: İstifa!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş'ın Sivasspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada çarpıcı bir olay yaşandı.

TARAFTARDAN TEPKİ!

4f7b0866e03b4ed3b76d8944fc5dd0b2

Bu sonuçla siyah-beyazlıların Süper Lig’deki 7 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken, tribünler alınan sonuç karşısında büyük tepki gösterdi.

1-0 Sivasspor üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada deplasmanda tribününde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp yönetimini istifaya davet ederken, tepkiler son düdüğün çalmasının ardından da devam etti.

"YÖNETİM İSTİFA"

besiktasli-taraftarlardan-futbolculara-tepki-manset

Siyah beyazlı taraftarlar uzatma dakikalarında "Yönetim istifa" tezahüratlarını sürdürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya karıştı, maçın önüne geçen olay! N'Koudou Beşiktaş logosuz formayla maça çıktıSosyal medya karıştı, maçın önüne geçen olay! N'Koudou Beşiktaş logosuz formayla maça çıktı
Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!
Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka!Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka!
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor son dakika beşiktaş taraftar tepki Süper Lig besikta süper li son dü

En Çok Okunan Haberler

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

Türk futbolu karıştı! Peş peşe açıklamalar...

Türk futbolu karıştı! Peş peşe açıklamalar...

Fenerbahçe ligden çekilecek mi?"

Fenerbahçe ligden çekilecek mi?"

Uğur Dündar meydan okudu! 'Yapsınlar da görelim...'

Uğur Dündar meydan okudu! 'Yapsınlar da görelim...'

İkinci Kevin Grosskreutz vakası! 18 saniye...

İkinci Kevin Grosskreutz vakası! 18 saniye...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.