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Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı! Mali tablo endişeleri artırdı

Mustafa Fidan Mustafa Fidan Mynet Haber Editörü
12.04.2025 13:08
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Beşiktaş Kulübü’nün 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası kulübün toplam borcu 15 milyar 65 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı! Mali tablo endişeleri artırdı

Beşiktaş Kulübü’nün 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleşti. Toplantıya kulüp başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve çok sayıda divan üyesi katıldı.

Toplantının en dikkat çeken bölümü ise mali tablonun açıklanması oldu. Siyah-beyazlı kulübün güncel borcu resmi olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

TOPLAM BORÇ 15 MİLYAR 65 MİLYON TL

Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk’ün yaptığı sunumda, Beşiktaş’ın 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam borcunun 15 milyar 65 milyon TL 312 bin 308 TL olduğu belirtildi. Bu rakam, kulübün mali anlamda ciddi bir yük altında olduğunu ortaya koyarken, finansal yeniden yapılanma ihtiyacını da gözler önüne serdi.

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