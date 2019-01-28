SPOR

Beşiktaş'ın transfer gözdesi Candreva Çin yolcusu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.01.2019 07:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Ricardo Quaresma yerine transfer etmeyi düşündüğü iddia edilen Inter'in İtalyan futbolcusu Antonio Candreva, Çin'e gitmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın transfer gözdesi Candreva Çin yolcusu

Ricardo Quaresma ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve yerine Inter'den Antonio Candreva'yı düşünen Beşiktaş'a İtalya'dan kötü haber geldi. İtalya basınının haberine göre Inter, Çin Ligi'nde Dalian Yifang takımında oynayan Yannick Carrasco'yu transfer etmek istiyor ve bu transafer için Candreva'yı takasta kullanacak. Candreva ile Inter'in yollarının büyük oranda devre arası transfer döneminde ayrılacağı ve 31 yaşındaki oyuncunun yeni durağının Çin olacağı belirtildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Ricardo Quaresma ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın, Inter'in tecrübeli sağ açığı Antonio Candreva'nın transferi için menajeriyle görüştüğü öne sürülmüştü.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Antonio Candreva'nın menajeri Federico Pastorello ile transferin durumuna ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Pastorello'nun da Inter'in Candreva'ya kulüp bulması yönünde kararını bildirdiği, bunun üzerine çeşitli kulüplerle görüştüklerini ilettiği yazıldı.

Beşiktaş'ın henüz Inter ile hiç görüşmediği ve resmi bir teklif iletmediği, bonservis ve maaşla ilgili Pastorello'dan gelecek yanıta göre hareket edeceği kaydedildi. (SPORX)


PARTNERAşıklarda dikkat çeken detayAşıklarda dikkat çeken detay
Ve Beşiktaş açıkladı! Veli Kavlak...Ve Beşiktaş açıkladı! Veli Kavlak...
Beşiktaş Quaresma kararını verdi!Beşiktaş Quaresma kararını verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Candreva Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Çin inter İtalya

En Çok Okunan Haberler

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

Korkunç olay! Mesai arkadaşının ölümüne neden oldu!

Korkunç olay! Mesai arkadaşının ölümüne neden oldu!

Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Ümit Özat patladı! 'Ya düzen değişecek ya da...'

Ümit Özat patladı! 'Ya düzen değişecek ya da...'

G.Saray'ın gözdesine flaş sözler! 'Atları daha çok önemsiyor'

G.Saray'ın gözdesine flaş sözler! 'Atları daha çok önemsiyor'

Ve Beşiktaş açıkladı! Veli Kavlak...

Ve Beşiktaş açıkladı! Veli Kavlak...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bomba iddia: Beşiktaş transferi bitirdi

Bomba iddia: Beşiktaş transferi bitirdi

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ın transfer gözdesi Candreva Çin yolcusu

Beşiktaş'ın gözdesi Çin yolcusu

Ve Beşiktaş açıkladı! Veli Kavlak...

Ve Beşiktaş açıkladı! Veli Kavlak...

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi feshediliyor

Beşiktaş Quaresma kararını verdi!

Şenol Güneş'ten yönetime: Burak'a gelen tepkilerin son bulması için gerekeni yapın

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi

Beşiktaş Antonio Candreva'nın menajeriyle görüştü iddiası

F.Bahçe'yi geri çevirdi! Beşiktaş'a gidiyor

Şenol Güneş: Ayrılık olabilir, gayet normal

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.