Beşiktaş'ın transferdeki ilk hedefi olan Vincent Aboubakar Al Nassr ile olan sözleşmesini feshetti! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Bu sezon Şenol Güneş ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş'ta 1 numaralı gündem transfer. 12 Ocak'ta başlayan ara transfer sezonunda birçok isimle temaslarını sıklaştıran Siyah-Beyazlılar'ın listesinin ilk başında ise eski golcüsü Vincent Aboubakar var.

HABER VAR!

Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası bu boşluğu Aboubakar ile doldurmak isteyen Siyah-Beyazlılar'a Kamerunlu golcüden heyecanlandıran bir haber geldi.

İSTANBUL'A GELİYOR

A Spor'un haberine göre, Kamerunlu golcü Al Nassr ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Beşiktaş ile söz kesen golcü futbolcu, cuma günü siyah-beyazlılar için İstanbul'a gelecek.

ŞARTLAR BELLİ OLDU!

Aboubakar, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak. Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.

