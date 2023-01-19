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Beşiktaş'ın transferdeki ilk hedefi olan Vincent Aboubakar Al Nassr ile olan sözleşmesini feshetti! İşte İstanbul'a geliş tarihi

19.01.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig için 12 Ocak tarihinde başlayan ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem Vincent Aboubakar. Golcü oyuncu için tüm şartları zorlayan Siyah-Beyazlı ekibe müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın transferdeki ilk hedefi olan Vincent Aboubakar Al Nassr ile olan sözleşmesini feshetti! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Bu sezon Şenol Güneş ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş'ta 1 numaralı gündem transfer. 12 Ocak'ta başlayan ara transfer sezonunda birçok isimle temaslarını sıklaştıran Siyah-Beyazlılar'ın listesinin ilk başında ise eski golcüsü Vincent Aboubakar var.

HABER VAR!

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Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası bu boşluğu Aboubakar ile doldurmak isteyen Siyah-Beyazlılar'a Kamerunlu golcüden heyecanlandıran bir haber geldi.

İSTANBUL'A GELİYOR

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A Spor'un haberine göre, Kamerunlu golcü Al Nassr ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Beşiktaş ile söz kesen golcü futbolcu, cuma günü siyah-beyazlılar için İstanbul'a gelecek.

ŞARTLAR BELLİ OLDU!

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Aboubakar, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak. Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.

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