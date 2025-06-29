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Beşiktaş'ın vazgeçtiği Osayi-Samuel'in yeni adresi şoka uğrattı! Babası başını yaktı, üçüncü lig ekibine gitmek zorunda kalıyor...

Beşiktaş'ın görüşüp anlaşmaya vardığı Osayi-Samuel transferi son anda bozulmuştu. Osayi'nin babasının maaş konusunda zam istemesi nedeniyle siyah-beyazlılar masadan kalkmıştı. Osayi-Samuel'in geçtiğimiz sene İngiltere 3. Lig'de mücadele eden Birmingham City ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın vazgeçtiği Osayi-Samuel'in yeni adresi şoka uğrattı! Babası başını yaktı, üçüncü lig ekibine gitmek zorunda kalıyor...
Emre Şen

Osayi-Samuel, babasının ekstra istekleri nedeniyle Beşiktaş'a transfer olamamıştı. Siyah-beyazlılara transfer olmak için tüm şartları kabul eden Osayi-Samuel, babasından gelen haber sonrası şoka uğramıştı.

BİLETLERİ BİLE ALINMIŞTI

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Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelmesi için uçak biletleri alınan Osayi-Samuel, valizlerini bile hazırlamıştı. Osayi'nin babası son anda Beşiktaş'tan tekrar zam isteyince siyah-beyazlılar masadan kalktı ve Osayi'nin transferi suya düştü.

İNGİLTERE ÜÇÜNLÜ LİG TAKIMINA KADAR DÜŞTÜ

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Babasının bu hamlesi sonrası Beşiktaş'tan olan Osayi-Samuel, elde kalan tek teklifle görüşmeye mecbur bırakıldı. Osayi-Samuel, İngiltere 3. Lig'de şampiyon olan Birmingham City ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların teklifi kabul eden Osayi 1.9 milyon Euro kazanacakken, babasının zam talebi sonrası transfer iptal olmuştu. Osayi'nin Birmimgham'dan 450 bin Euro gibi çok az bir teklifi kabul etmek zorunda kalacağı öğrenildi.

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Bright Osayi-Samuel beşiktaş
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