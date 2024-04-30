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Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, Fenerbahçe'ye önerildi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2024 13:40
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Beşiktaş'ta istediği gibi güzel bir sene geçiremeyen Aboubakar'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Menajerine bu bağlamda talimat veren Aboubakar yeni takım arayışlarına başlamışken, temsilcisinden sürpriz bir hamle geldi.

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, Fenerbahçe'ye önerildi!
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi yaşanıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncunun menajeri çalışmalara şimdiden başladı.

FENERBAHÇE'YE ÖNERDİ

Takımdan ayrılacakları neredeyse kesin olan Aboubakar cephesi çalışmalara başlamıştı. Yıldız oyuncunun menajeri, Aboubakar'ın ismini Fenerbahçe'ye önerdi. Dzeko'nun yerine geçebileceğini ifade eden Aboubakar'ın menajeri şimdilik beklemeye geçti.

FENERBAHÇE CEVAP VERMEDİ

Beşiktaş ile iyi ilişkileri olduğu için Fenerbahçe yönetimi bu teklife cevap vermedi. Aboubakar'ın ise Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı ve olası Fenerbahçe durumunda kontrat teklifini kabul edeceği öne sürüldü.

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