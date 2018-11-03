Beşiktaş'ın yıldızı Adriano, Başakşehir maçında sakatlandı

Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Beşiktaş maçının 26. dakikasında Adriano, sakatlandı ve oyundan çıktı.
Sakatlıktan yeni dönen Adriano, 26. dakikada tekrar aynı bölgeden ağrı hissederken maça devam edemedi. Adriano'nun yerine Beşiktaş'ta oyuna Caner Erkin dahil oldu.
Galatasaray, olaylı derbiden sonra Belhanda ve Garry Rodrigues paylaşımı yaptı!
Fatih Terim öyle bir patladı ki... Olay sözler!
Adana Demirspor'Da Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı bırakıldı
Nicklas Bendtner'e 50 gün hapis cezası
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ı mahkemeye verdi!
Volkan Demirel'den Galatasaray derbisi paylaşımı
Dünyaca ünlü hocanın avukatı Fenerbahçe için İstanbul'da
Galatasaray 2 - 0 Fenerbahçe (Elit U21 Ligi)
Şenol Güneş Başakşehir'de kazanamıyor
Roma Cengiz Ünder'i bırakmayacak
Usain Bolt Central Coast Mariners'ten ayrıldı
Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı
Çin'de Tardelli'ye ilginç ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum