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Beşiktaş'ın yıldızı Adriano, Başakşehir maçında sakatlandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.11.2018 19:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş'a Adriano'dan kötü haber... Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir'le karşılaştığı maçta sakatlanan Adriano oyuna devam edemedi ve yerini Caner Erkin'e bıraktı.

Beşiktaş'ın yıldızı Adriano, Başakşehir maçında sakatlandı

Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Beşiktaş maçının 26. dakikasında Adriano, sakatlandı ve oyundan çıktı.

Sakatlıktan yeni dönen Adriano, 26. dakikada tekrar aynı bölgeden ağrı hissederken maça devam edemedi. Adriano'nun yerine Beşiktaş'ta oyuna Caner Erkin dahil oldu.

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Anahtar Kelimeler:
adriano Beşiktaş başakşehir

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