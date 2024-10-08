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Beşiktaş'ın yıldızı Al-Musrati 28 yaşında milli takımı bıraktığını açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.10.2024 15:47
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Beşiktaş'ta forma giyen 28 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati, yaptığı açıklamayla milli takımdan emekli olma kararı verdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın yıldızı Al-Musrati 28 yaşında milli takımı bıraktığını açıkladı!
Al-Musrati

Al-Musrati

LBY Libya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Al-Musrati geçtiğimiz günlerde 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Libya'nın oynayacağı 2 maç öncesi ailevi sebeplerden dolayı milli takıma katılmayacağını açıklamıştı.

EMEKLİLİK KARARI ALDI

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Daha önce de kamplardaki yorgunluk nedeniyle de milli takıma gitmeyen 28 yaşındaki Al-Musrati, milli takımdan emeklilik kararı aldı.

Al-Ahrar isimli televizyon kanalına konuşan Al-Musrati emeklilik kararının nedenlerini açıklarken, federasyonu yerden yere vurdu.

"BUNDAN PİŞMANIM AMA..."

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Musrati, "Derin bir düşünce ve istişareden sonra uluslararası futboldan emekli olmaya karar verdim, bundan pişmanım ama bu benim kontrolüm dışında, çünkü koşullar hiç de uygun değil, ülkeme ve halkıma bir şeyler vermek istedim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya son dakika beşiktaş Al Musrati
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