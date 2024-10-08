Beşiktaş'ın yıldızı Al-Musrati 28 yaşında milli takımı bıraktığını açıkladı!

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Al-Musrati geçtiğimiz günlerde 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Libya'nın oynayacağı 2 maç öncesi ailevi sebeplerden dolayı milli takıma katılmayacağını açıklamıştı.

EMEKLİLİK KARARI ALDI

Daha önce de kamplardaki yorgunluk nedeniyle de milli takıma gitmeyen 28 yaşındaki Al-Musrati, milli takımdan emeklilik kararı aldı.

Al-Ahrar isimli televizyon kanalına konuşan Al-Musrati emeklilik kararının nedenlerini açıklarken, federasyonu yerden yere vurdu.

"BUNDAN PİŞMANIM AMA..."

Musrati, "Derin bir düşünce ve istişareden sonra uluslararası futboldan emekli olmaya karar verdim, bundan pişmanım ama bu benim kontrolüm dışında, çünkü koşullar hiç de uygun değil, ülkeme ve halkıma bir şeyler vermek istedim" ifadelerini kullandı.