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Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

15.05.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta ikinci dönemini yaşayan ve bu sezon gösterdiği başarılı performansla yurt dışından çok sayıda kulübün transfer listesine giren Cenk Tosun, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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İngiliz ekibi Everton'dan Beşiktaş'a transfer olan ve Siyah-Beyazlılar'daki ikinci dönemini yaşayan Cenk Tosun için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

"SEBEP YOK"

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Siyah-Beyazlı kulüpten ayrılıp ayrılmayacağına dair konuşan Tosun, başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkeden teklifler aldığını belirtirken "Beşiktaş benim yuvam. Birçok ülkeden teklifler geliyor ancak ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmam için hiçbir sebep yok. Sonuna kadar Beşiktaş'ta devam etmeye kararlıyım" dedi.

13 GOL 3 ASİST

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Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 13 gol atıp 3 asist yapan tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 karşılaşmada ise 3 gol, 1 asist üretti.

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