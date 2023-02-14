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Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun sözünü tuttu! Minik depremzedenin dileği harekete geçirdi

14.02.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremden sonra ailesini kaybeden minik Cavit'e verdiği sözü tuttu. Tosun, Cavit ile tedavi gördüğü hastanede buluştu...

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun sözünü tuttu! Minik depremzedenin dileği harekete geçirdi

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, "asrın felaketi" olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden minik Cavit ile bir araya geldi ve verdiği sözü tuttu. Tosun, enkazdan çıkarıldıktan sonra kendisinden imzalı formasını isteyen Cavit ile tedavi gördüğü hastanede bir araya geldi.

Cenk Tosun ve eşi, Antalya'ya giderek, hastanede tedavi gören minik Cavit'i ziyaret etti. Bu ziyareti, sosyal medya hesabından birlikte yer aldıkları bir fotoğrafla paylaşan golcü oyuncu, "Cavit kardeşimle buluştuk." notunu düştü.

cenk tosun cavit

Tosun'un bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. O yorumlardan bazıları şöyle;

  • Helal sana.

  • Sen gerçek bir efsanesin.

  • Adamsın adam. Allah senden razı olsun.

  • Helal olsun Cenk, hiç şüphemiz yoktu zaten. İyi ki varsınız.

  • Çok büyük karaktersin Cenk kardeşim iyi ki varsın

  • Tebrikler. Cenk Seni çok seviyorum. Kardeşimize selamlar. Rabbim şifa versin.

  • Sen varya Cansın. Allah ayağına taş değdirmesin inşallah abi

tosun

''SEN BİZİM MUCİZEMİZSİN''

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, enkazdan çıkarılan küçük Cavit ile dün akşam telefondan görüntülü görüşmüş ve forma sözü vermişti.

Tosun, daha öncede "Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim." paylaşımında bulunmuştu.

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