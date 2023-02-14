Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun sözünü tuttu! Minik depremzedenin dileği harekete geçirdi

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, "asrın felaketi" olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden minik Cavit ile bir araya geldi ve verdiği sözü tuttu. Tosun, enkazdan çıkarıldıktan sonra kendisinden imzalı formasını isteyen Cavit ile tedavi gördüğü hastanede bir araya geldi.

Cenk Tosun ve eşi, Antalya'ya giderek, hastanede tedavi gören minik Cavit'i ziyaret etti. Bu ziyareti, sosyal medya hesabından birlikte yer aldıkları bir fotoğrafla paylaşan golcü oyuncu, "Cavit kardeşimle buluştuk." notunu düştü.

Tosun'un bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. O yorumlardan bazıları şöyle;

Helal sana.

Sen gerçek bir efsanesin.

Adamsın adam. Allah senden razı olsun.

Helal olsun Cenk, hiç şüphemiz yoktu zaten. İyi ki varsınız.

Çok büyük karaktersin Cenk kardeşim iyi ki varsın

Tebrikler. Cenk Seni çok seviyorum. Kardeşimize selamlar. Rabbim şifa versin.

Sen varya Cansın. Allah ayağına taş değdirmesin inşallah abi

''SEN BİZİM MUCİZEMİZSİN''

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, enkazdan çıkarılan küçük Cavit ile dün akşam telefondan görüntülü görüşmüş ve forma sözü vermişti.

Tosun, daha öncede "Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim." paylaşımında bulunmuştu.

