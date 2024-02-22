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  4. Beşiktaş'ın yıldızı Mert Günok'u İngilizler izliyor! Menajeri 'isim veremeyiz' diyerek açıkladı

Beşiktaş'ın yıldızı Mert Günok'u İngilizler izliyor! Menajeri 'isim veremeyiz' diyerek açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.02.2024 17:48 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'taki performansıyla alkış toplayan tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un talipleri artarken, oyuncunun menajeri Necmettin Mehmedi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Mert Günok

Mert Günok

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş ve Milli Takım’ın başarılı kalecisi Mert Günok’a, menajerler aracılığı ile İngiliz takımlarından teklif geldi.

"İKİ İNGİLİZ KULÜBÜ İZLETTİRDİ"

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Mert’in iki yıldır scout’lar tarafından takip edildiğini belirten menajer Necmettin Mehmedi “Şu anda isim veremeyiz ama iki İngiliz kulübü kaleci Mert’i scout’larına izlettirdi."

BONSERVİSİNİ GÖRÜŞECEK

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"Saha içi duruşu ve performansı ile olumlu not aldı. Yakın zamanda kulüp yetkilileri Beşiktaş yönetimi ile görüşerek 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Mert Günok için bonservis ücreti konusunda fikir alış verişi yapacak” diye konuştu.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Günok, 12 maçta kalesini gole kapattı ve toplamda 36 gol yedi.

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