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Beşiktaş'ın yıldızı Tammy Abraham'ın evine hırsız girdi! Takipçilerinden yardım istiyor...

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham'ın Londra'daki evine hırsız girdi. Ailesinin durumunun iyi olduğunu açıklayan Abraham, takipçilerinden yardım istedi.

Beşiktaş'ın yıldızı Tammy Abraham'ın evine hırsız girdi! Takipçilerinden yardım istiyor...
Emre Şen

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Londra'daki evine hırsız girdiğini duyurdu.

AİLESİNİN DURUMU İYİ

Beşiktaş ın yıldızı Tammy Abraham ın evine hırsız girdi! Takipçilerinden yardım istiyor... 1

Abraham, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ailesinin durumunun iyi olduğun belirtti.

"EŞYALARIM ÇALINDI" DEDİ VE YARDIM İSTEDİ

Beşiktaş ın yıldızı Tammy Abraham ın evine hırsız girdi! Takipçilerinden yardım istiyor... 2

Abraham, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup aşağılık insan birkaç gün önce evimi soymak için geldi ve bazı değerli eşyaları aldı. Tanrıya şükür ailem tamamen iyi.

Eğer herhangi bir bilginiz varsa ya da bir şey duyduğunuzda lütfen bana bildirin. Yakında ne olduğunu öğreneceğim."

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Tammy Abraham
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