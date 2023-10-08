BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU! Beşiktaş İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş İstanbulspor maç sonucu bilgisine dair sorgulamalar yoğunluk kazandı. Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. İşte Beşiktaş İstanbulspor maç sonucu bilgisi ve maça dair detaylı bilgiler...

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş İstanbulspor maçı, 8 Ekim 2023 Pazar günü oynandı. Heyecanlı karşılaşma saat 16.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş İstanbulspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlandı. Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU!

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi geçtiğimiz hafta sona ermişti. Takımın başında geçici olarak görev yapan Burak Yılmaz'ın öğrencileri, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar haftayı üç puanla kapatmayı bildi. Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar ve Ghezzal kaydetti.



