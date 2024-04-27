SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Kadıköy'de kırmızı görmeden duramıyor!

Beşiktaş, Kadıköy'de kırmızı görmeden duramıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.04.2024 21:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig’de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 7 maçta 7 kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, Kadıköy'de kırmızı görmeden duramıyor!

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda 25. dakikada Al-Musrati, kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını yalnız bıraktı. Kartal, Kadıköy’de oynanan son maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlı oyuncular, ligde sarı-lacivertlilere konuk olduğu son 7 mücadelede 7 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon Welinton, 2020-2021 sezonunda Larin, 2018-2019 sezonunda Caner Erkin ve 2017-2018 sezonunda da Quaresma, Atiba ile Oğuzhan Özyakup kırmızı kart görmüştü.
Bu süreçte sadece 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında oynanan karşılaşmalarda kırmızı kart çıkmadı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Tam bir sokak kedisi gibi...''''Tam bir sokak kedisi gibi...''
Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi, takibi sürdürdü!Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi, takibi sürdürdü!
Al-Musrati Beşiktaş taraftarının sabrını taşırdı!Al-Musrati Beşiktaş taraftarının sabrını taşırdı!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Süper Lig beşiktaş, bıraktı süper li
En Çok Okunan Haberler
Al-Musrati Beşiktaş taraftarının sabrını taşırdı!

Al-Musrati Beşiktaş taraftarının sabrını taşırdı!

G.Saray'ın golüne güzel gol dediği için kadro dışı bırakıldı!

G.Saray'ın golüne güzel gol dediği için kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe taraftarından maç başında tepki çeken hamle!

Fenerbahçe taraftarından maç başında tepki çeken hamle!

Hasan Can Kaya ile Cem Yılmaz atışmasına Şahan Gökbakar yorumu! Tarafını belli etti

Hasan Can Kaya ile Cem Yılmaz atışmasına Şahan Gökbakar yorumu! Tarafını belli etti

Meral Akşener aday olmamıştı! İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu

Meral Akşener aday olmamıştı! İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.