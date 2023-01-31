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Beşiktaş Karagümrük karşısında öne geçse de 1 puana razı oldu! Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı

31.01.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 22. haftasında perde açıldı. Haftanın ilk maçında Sivasspor Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken, günün ikinci maçında Beşiktaş deplasmanda Karagümrük'e konuk oldu. Siyah-Beyazlılar 1-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamazken, karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Karagümrük karşısında öne geçse de 1 puana razı oldu! Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlanırken puanlar da paylaşılmış oldu. Beşiktaş, son maçına göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig’in 21. haftasında Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup ettikleri maça ilk 11’de başlayan futbolculardan Jackson Muleka’yı yedeğe çekti, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.

İLK TEHLİKE EV SAHİBİNDEN

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Karagümrük karşılaşmadaki ilk tehlikeli atağı yaratan taraf oldu. İyi pas trafiği sonrası bir anda Beşiktaş kalecisi Mert Günok ile karşı karşıya kalan Borini kaleyi bulamadı.

KAZIM ÇERÇEVEYİ BULAMADI

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Karagümrük ataklarını sürdürürken, karşılaşmanın 10. dakikasında sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı giden Colin Kazım Richards net bir fırsattan faydalanamadı.

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PENALTI İÇİN GİTTİ OFSAYT VERDİ!

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  1. dakikada ev sahibi ekipte Borini, kaleci Mert Günok'un müdahalesiyle yerde kaldı. İstanbul ekibinin penaltı itirazları VAR'a takıldı. Pozisyonu monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, öncesinde ofsaytı tespit etti.

PERDEYİ CENK AÇTI!

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İlk yarının son bölümlerinde baskısını artıran Beşiktaş karşılaşmanın 32. dakikasında Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti.

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İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!

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Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş üstünlüğü ile geçilirken, ikinci yarı golle başladı. 48. dakikada Ozdoev takımına eşitliği getiren golü kaydetti.

SERİ SON BULDU

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Karşılaşmanın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi de son bulmuş oldu.

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