Beşiktaş Karagümrük karşısında öne geçse de 1 puana razı oldu! Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlanırken puanlar da paylaşılmış oldu. Beşiktaş, son maçına göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig’in 21. haftasında Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup ettikleri maça ilk 11’de başlayan futbolculardan Jackson Muleka’yı yedeğe çekti, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.

İLK TEHLİKE EV SAHİBİNDEN

Karagümrük karşılaşmadaki ilk tehlikeli atağı yaratan taraf oldu. İyi pas trafiği sonrası bir anda Beşiktaş kalecisi Mert Günok ile karşı karşıya kalan Borini kaleyi bulamadı.

KAZIM ÇERÇEVEYİ BULAMADI

Karagümrük ataklarını sürdürürken, karşılaşmanın 10. dakikasında sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı giden Colin Kazım Richards net bir fırsattan faydalanamadı.

PENALTI İÇİN GİTTİ OFSAYT VERDİ!

dakikada ev sahibi ekipte Borini, kaleci Mert Günok'un müdahalesiyle yerde kaldı. İstanbul ekibinin penaltı itirazları VAR'a takıldı. Pozisyonu monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, öncesinde ofsaytı tespit etti.

PERDEYİ CENK AÇTI!

İlk yarının son bölümlerinde baskısını artıran Beşiktaş karşılaşmanın 32. dakikasında Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş üstünlüğü ile geçilirken, ikinci yarı golle başladı. 48. dakikada Ozdoev takımına eşitliği getiren golü kaydetti.

SERİ SON BULDU

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi de son bulmuş oldu.

