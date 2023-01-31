Son dakika: Transferde neler oluyor? Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da devrede! Uzun süredir böylesi görülmemişti, Fabio Borini'nin tercihi belli oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ederken, kulüpler kadrolarını güçlendirebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. İmzaların peş peşe açıklandığı Türkiye'de transferin gözde isimlerinden Fabio Borini için Süper Lig'in dev ekipleri karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Ligde 44 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin Karagümrük'te forma giyen İtalyan yıldız için bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Sarı - lacivertlilerin Borini için para + takas teklifinde bulunduğu ve transferde önemli yol kat ettiği kaydedilmişti.

GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE

Oyuncunun Fenerbahçe'ye yakın olduğu öne sürülürken Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

Milliyet'in haberine göre; sarı - kırmızılılar, Fabio Borini'ye resmen talip oldu ve bonservis bedeli olarak 1 milyon euro önerdi.

SARI - KIRMIZILI FORMAYA SICAK

Tecrübeli yıldızın da Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, kulüpler arasındaki pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Öte yandan Beşiktaş'ın da 31 yaşındaki futbolcunun kulübü ve menajeriyle temasa geçtiği ve şartlarını sorduğu aktarıldı.

Bu sezon Karagümrük formasıyla 19 resmi maça çıkan Borini, 13 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

