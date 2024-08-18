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Beşiktaş liderliği bırakmıyor! Antalyaspor engelini de geçen siyah-beyazlılar lige 2'de 2'yle başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.08.2024 22:46
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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Ligin ilk haftasını lider kapatan siyah-beyazlılar, Antalyaspor'u da devirip liderliğine devam etmek istiyordu. Immobile'nin şov yaptığı maçı Beşiktaş 4-2 kazandı ve yeniden liderliğe oturdu.

Beşiktaş liderliği bırakmıyor! Antalyaspor engelini de geçen siyah-beyazlılar lige 2'de 2'yle başladı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Van Bronchorst ve öğrencilerinin tek hedefi galibiyetle sahadan ayrılarak iyi gidişatı sürdürmekti. Müthiş bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti ve liderliğe oturdu.

MAÇIN BAŞINDA GOLÜ BULDULAR

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Maçın 23. saniyesinde Van de Streek'in kazandığı top sonrası Samudio ceza sahasında topla buluştu. Samudio'nun vuruşunda top ağlara gitti. Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanında öne geçti. Antalyaspor'un ikinci golü de Samudio dan geldi.

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IMMOBILE FIRTINASI!

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Antalyaspor'un bu golünün ardından 13 ve 23. dakikada 2 gol atan Immobile takımını 2-1 öne geçirdi. Samudio'nun golüyle skor yeniden 2-2'ye geldi fakat bu sefer sahneye Rafa Silva çıktı ve durumu 3-2 yaptı. Son dakikada ise Muçi 4-2 yaptı.

İSTANBUL'DAKİ HASRET SONA ERDİ

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Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamamıştı. Alınan bu galibiyet sonrası kötü istatistik sona ermiş oldu.

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Antalyaspor beşiktaş
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