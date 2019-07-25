Beşiktaş, Lorenzo Tonelli'yi gündemi gündemine aldı iddiası

İtalyan basını, Napoli'nin kadroda düşünmediği 29 yaşındaki Lorenzo Tonelli'ye Beşiktaş'ın talip olduğunu belirtti.

Asıl mevkiisi stoper olan ve zaman zaman sağ bek pozisyonunda da oynayabilen Tonelli'yi Napoli'nin satmak istediği ve Beşiktaş'ın talipler arasında olduğu kaydedildi. Siyah beyazlı ekibin dışında Tonelli ile La Liga'dan Real Betis, İtalya Serie A'dan ise Lecce ve Brescia'nın ilgilendiği açıklandı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Tonelli, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma şansı bulabilmişti. Napoli'nin 3 yıl önce 10 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu, geçen sezon 500 bin euro kiralama ücreti ile Sampdoria'ya gitmişti.



