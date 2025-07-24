Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den olay yaratan sözler! "İntihar eder gibiydi"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında karşılaştığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu ve avantajı kaybetti. Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i sert dillerle eleştirdi.

"ARDA TURAN EN AZ 3 ATACAĞINI BİLİYORDUR ZATEN"

Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın Beşiktaş'ın oyununu zaten bildiğini söyleyerek, "Arda Turan, Beşiktaş'a en az 3 tane atacağını biliyordur zaten. Solskjaer'in kadrosu intihar kadrosuydu. İntihar eder gibi sahaya çıktı." dedi.

"İNANILMAZ YETERSİZ BULDUM"

Beşiktaş kadrosunu sert dille eleştiren Dilmen, "Beşiktaş'ı inanılmaz yetersiz buldum fizik olarak. Maçı izleyenler bu maç dönecek bile diyemedi. Beşiktaş hiç hazır değil." ifadelerini kullandı.