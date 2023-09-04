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Beşiktaş mı Galatasaray mı derken, düğüm çözüldü! İşte Sergio Ramos'un yeni adresi...

04.09.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla beraber takımlar takviyelerini sürdürmek için gaza bastı. Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray ile adı sıkça anılan dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos'un geleceği ise belli oldu. Sarı - kırmızılılar ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan İspanyol stoper, eski takımına geri döndü. İşte detaylar...

Transfer döneminde sona yaklaşılmasıyla birlikte heyecan da giderek artıyor. Kadrolarını güçlendirmek için kollarını sıvayan kulüplerin gündemine birçok isim gelmişti. Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan Sergio Ramos'un hangi takıma transfer olacağı merak ediliyordu.

Galatasaray ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan ve Arabistan ekipleriyle temas kuran dünyaca ünlü futbolcu rotasını son anda değiştirdi.

YUVASINA GERİ DÖNDÜ

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Sergio Ramos, La Liga ekibi Sevilla ile anlaşma sağladı.

Başarılı futbolcu, futbola başladığı Sevilla'dan Real Madrid'e 2005 yılında transfer olmuştu. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇMİŞTİ

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergio Ramos ile görüşme yaptıklarını ancak transferin oyuncunun talepleri ve yüksek maliyeti nedeniyle gerçekleşmediğini açıklamıştı.

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