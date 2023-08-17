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BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇ SONUCU! Beşiktaş Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

17.08.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Neftçi Bakü maçı canlı olarak ekrana geldi. Siyah-beyazlı temsilcimiz Neftçi Arena'da oynanan ilk karşılaşmadan Vincent Abuobakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın golleriyle 3-1 üstünlükle ayrılmıştı. Bugünkü maç Vodafone Arena'da oynandı. Beşiktaş Neftçi Bakü maç sonucu sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Beşiktaş Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Neftçi Bakü maçı sonucu bilgisi heyecanla beklenen UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasıyla birlikte merak edildi. İlk maçta rakibini İlk maçta rakibini Vincent Abuobakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın golleriyle 3-1 yenen Şenol Güneş'in öğrencileri, rövanş karşılaşmasında galibiyetle ayrılmayı amaçlıyordu. Beşiktaş Neftçi Bakü maç sonucu ekranı internette araştırılıyor. İşte, Beşiktaş Neftçi Bakü maçının canlı yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...

BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Neftçi Bakü maçı bugün (17 Ağustos 2023 Perşembe) saat 21.00'de başladı.

Maç, Vodafone Arena'da oynandı.

BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Neftçi Bakü maçı TRT Spor'da şifresiz canlı olarak ekrana geldi.

BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş 11'i: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Onur, Salih, Amir, Gedson, Rebic, Aboubakar

Neftçi Bakü 11'i: Brkic, Tamas, Azer, Ismayil, Matias, Saief, Emin, Jaber, Farid, Shinyashiki, Lebon

BU SEZONKİ 5. RESMİ MAÇ

Beşiktaş, Neftçi rövanşıyla bu sezon 5. resmi maçını oynadı. Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3, Trendyol Süper Lig’de de bir müsabakaya çıktı. Bu maçların tümünü kazanan Beşiktaş, 8 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü.

AVRUPA ARENA'SINDA 234. KARŞILAŞMA

Kartal, bu akşam Avrupa’da 234. maçını oynadı. Siyah-Beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 233 müsabakada 87 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 307 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 348 gol gördü.


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