Beşiktaş Nikola Kalinic'e imzayı attırıyor iddiası

Beşiktaş, forvetine kavuşuyor. Nikola Kalinic'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hırvat golcü Kalinic’in bugün İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor.
Akşam'da yer alan habere göre, daha önce Atletico Madrid’le yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, Aboubakar’dan sonra hücum hattını daha da güçlendirecek.
Öte yandan Beşiktaş'la her konuda anlaşmaya varan ve İstanbul’a gelen Aboubakar, sağlık kontrolüne girdi. Golcü oyuncunun raporları incelenecek. Konuyla ilgili konuşan Murat Şahin, "Aboubakar’ın son durumunu bilmiyoruz, geldiğinde kendisiyle konuşacağız" dedi.
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