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Beşiktaş, Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 25.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sompo Sigorta, başarılı basketbolcusu Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Beşiktaş, Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu öncesinde iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında da Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız'ın formasını giyecek olan Ömer Utku Al’a başarılar dileriz" denildi.

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Ömer Utku Al Beşiktaş Sompo Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

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