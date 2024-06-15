Beşiktaş Paulista transferini resmen açıkladı! Oyuncunun maliyeti belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını yeni hocası Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta transfer hız kazanmış durumda.

Siyah-Beyazlılar son olarak resmi sitesinden yaptığı açıklamada Gabriel Paulista'yı resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu 'nun transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 Avro 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 Avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 Avro imza parası 3 yılda ödenecektir." denildi.

İSPANYOL EKİBİNDE 5 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Atletico Madrid'e transfer olan Gabriel Paulista, 5 resmi maçta forma giydi ve skor katkısı sağlamadı.





