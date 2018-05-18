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Beşiktaş, Quaresma'yı da Çin'e satıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.05.2018 09:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi Dusko Tosic'in ardından Ricardo Quaresma'yı da Çin'e satmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Quaresma için kapıyı 10 milyon Euro'dan açarken, gelen son teklif ise 7 milyon Euro...

Beşiktaş, Quaresma'yı da Çin'e satıyor

Hem yaşlanan kadroyu gençleştirmeyi hem de yeni transferlere mali kaynak yaratmayı hedefleyen Beşiktaş, Dusko Tosic'i 5 milyon Euro'ya Guangzhou Evergrande'a satmasının ardından bir ayrılık daha yaşanabilir.

Beşiktaş bu kez takımın yıldızı Ricardo Quaresma'yı Uzakdoğu'ya göndermeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ın Portekizli yıldız için Çin'den gelen görüşme talebini kabul ettiği ortaya çıktı.

Başkan Fikret Orman ve ekibinin kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı, karşı tarafın ise 7 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi. Tarafların, ortak bir noktada anlaşma sağlayabilmek adına önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NIN BİTMESİNİ BEKLEMEKTEN VAZGEÇTİLER
Beşiktaş, daha önce Çin kulüplerinin görüşme taleplerini Quaresma'nın da isteği üzerine Dünya Kupası sonrasına bırakmış ancak oyuncunun bu konudaki fikrini değiştirmesinin ardından, teklifleri değerlendirme kararı almıştı. (Fotomaç)

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