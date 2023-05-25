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Beşiktaş, şampiyonluk kutlaması yapacak iddiası! TFF'nin verdiği karara tepki göstermek için sembolik olarak böyle bir hamle yapılabilir...

25.05.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF'nin Gaziantep ve Hatayspor ile ilgili kararına tepki gösteren Beşiktaş, harekete geçti. Ortaya atılan iddiaya göre, Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda siyah-beyazlı yöneticiler şampiyonluk kutlaması yapacak.

Beşiktaş, şampiyonluk kutlaması yapacak iddiası! TFF'nin verdiği karara tepki göstermek için sembolik olarak böyle bir hamle yapılabilir...

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar , TFF'nin ligden çekilen takımlar ile ilgili kararı için UEFA'ya resmi başvuru yaptı ve bu şartlarda ligin tescil edilmemesini istedi.

"BU LİGİN BU ŞEKİLDE TESCİLİNİ KABUL ETMİYORUZ"

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Beşiktaş, UEFA'ya ilettiği talebinde Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılacak takımları kendi kriterlerine göre belirlemesini talep etti. Ahmet Nur Çebi daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz. Mehmet Büyükekşi, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11'e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz. TFF'de asla kurullar bağımsız değil. Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI İDDİASI

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Siyah-beyazlı yöneticiler, TFF'nin aldığı bu karara tepki olarak, sembolik olarak ufak bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek. Beşiktaş, ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılması halinde şampiyon olacağını ifade ettiği için böyle bir duruma imza atmayı planlıyor.


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