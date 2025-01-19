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Beşiktaş-Samsunspor maçının ardından canlı yayında ortalık karıştı! "Hocamız salak değil"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2025 09:17
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Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözleri sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı.

Beşiktaş-Samsunspor maçının ardından canlı yayında ortalık karıştı! "Hocamız salak değil"

Beşiktaş ile Samsunspor'un karşı karşıya geldiği mücadelenin ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, siyah-beyazlıların teklifini açıkladı ve sonrasında ortalık karıştı.

"BEŞİKTAŞ, HOCAMIZA TEKLİF YAPMIŞ, HOCA SALAK DEĞİL!"

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Beşiktaş'ın Thomas Reis'a teklif ilettiğini söyleyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bizim hocaya da dolaylı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Öyle duyduk, menajeri üzerinden. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu söylemiş. Hoca, salak değil. Almanya'dan geliyor. Biliyor nasıl bir takıma geldiğini. Burada başkan var. Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil. 4 ay sonra bir seçim daha var. Niye macera arasın? Burada bir proje var. Biz, ligin ilk 5'te bitirirsek, hocamız seneye Avrupa'da bir takım çalıştırıyor olacak. Tahtamız açılacak. Erken imzalar atmayı düşünüyoruz şubatta tahta açıldıktan sonra. Menajerlerine sormuşlar. Direkt hocamıza değil, menajerine sorulmuş" dedi.

BEŞİKTAŞ YALANLADI!

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Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı R. Yüksel Yıldırım, bugün bir televizyon kanalına verdiği röportajda Kulübümüz hakkında haddini aşan ifadeler kullanmıştır.

İlk olarak belirtmek isteriz ki Reeder Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.

Dolayısıyla Reis için ne kulübüyle ne de kendisi ya da menajeriyle doğrudan ya da dolaylı herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir.

Maç sonrasındaki basın toplantısında ilgili antrenör, kulüp başkanını yalanlayarak bu konuda en güzel cevabı vermiştir.

Başka bir takımın taraftarı olmasıyla bilinen ve şu anki Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı sıfatıyla bugün ağırladığımız R. Yüksel Yıldırım, takımının Tüpraş Stadyumu'nda kazandığı bir puanın verdiği coşkuyla haddini aşan, terbiye sınırlarını zorlayan ifadeler kullanmıştır.

Robert Yüksel Yıldırım'ın kendi teknik direktörü tarafından yalanlanan açıklamalarının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Samsunspor beşiktaş
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