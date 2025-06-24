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Beşiktaş savaşın ortasında mahsur kalmış yıldız isimle görüşüyor! İranlı Mehdi Taremi kartala önerildi...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a, menajerler aracılığıyla İtalyan ekibi Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi önerildi. Oyuncu için son söz teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in.

Beşiktaş savaşın ortasında mahsur kalmış yıldız isimle görüşüyor! İranlı Mehdi Taremi kartala önerildi...
Burak Kavuncu
Mehdi Taremi

Mehdi Taremi

İRN İran
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Inter
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a flaş bir isim önerildi. İtalyan ekibi Inter’in yıldız oyuncusu Mehdi Taremi’nin menajeri, oyuncusunu Türkiye pazarına sunduğu ve bu kapsamda Beşiktaş ile temasa geçtiği öne sürüldü. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in bu öneriye nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.

Dİ MARZIO HABERİ YAPTI!

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Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Mehdi Taremi ile ilgilendiği doğru olsa da, bu transferin şu an için zorlu olduğu da bir gerçek diye bildirdi. Ayrıca Marzio şu bilgileri de verdi: Sorun şu ki, Beşiktaş'ın Taremi'yi Inter'den bonservisiyle alması pek olası görünmüyor. İlgi yalnızca kiralama yönünde.

İRAN'DA MAHSUR KALDI...

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Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Mehdi Taremi, savaş nedeniyle İran'da mahsur kaldı. İtalyan muhabir, Taremi'nin İran'dan çıkamadığı ve bu yüzden Inter ile Kulüpler Dünya Kupasına katılamadığını iddia etmişti. İranlı futbolcunun, İsrail'in hava saldırıları sonrasında hala İran'da olduğu öğrenildi.

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