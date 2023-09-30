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Beşiktaş, Şenol Güneş'e yönelik sözleri sonrası Fatih Altaylı'yı mahkemeye veriyor!

30.09.2023 15:48 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın 4-2 mağlup olduğu Adana Demirspor mücadelesi sonrası oyuncusu Salih Uçan'a oldukça sert tepki gösteren Şenol Güneş'e yönelik eleştirilerde bulunan Fatih Altaylı'ya Beşiktaş'tan yanıt geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor deplasmanına çıkmıştı. Siyah - beyazlılar, 4-0 geriye düştüğü karşılaşmanın son anlarında bulduğu 2 golle sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN HAREKETİ OLAY OLMUŞTU

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Karşılaşmanın ardından Şenol Güneş'in Adana Demirspor Futbol Direktörü Gökhan Öztürk ile bir araya gelerek sarılan Salih Uçan'ı iterek soyunma odasına göndermesi oldukça konuşulurken, YouTube'da program yapan Fatih Altaylı bu olaya ilişkin çok sert eleştiride bulunmuştu.

Fatih Altaylı, yayında Şenol Güneş'e çıkıştı! Fatih Altaylı, yayında Şenol Güneş'e çıkıştı!

Altaylı'nın bu yorumlarının ardından Beşiktaş resmi sitesinden, bir açıklama gelirken, tecrübeli gazeteci için "Haddini aşan kişilerle ilgili ivedilikle hukuki işlemlere başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"YouTube kanalındaki bir yayınında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanan Fatih Altaylı'yı şiddetle kınıyoruz. Eleştiri her medya mensubunun en doğal hakkıdır ancak Fatih Altaylı düşüncelerini açıklarken; basın mensubuna yakışmayan ve terbiye sınırlarını aşan çirkin ifadeler kullanmıştır. Başta adı her daim başarılar ve şampiyonluklarla anılan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile ilgili hakarete varan ifadeleri için Fatih Altaylı hakkında olmak üzere bundan sonra da haddini aşan kişilerle ilgili ivedilikle hukuki işlemlere başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."


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