Beşiktaş Sergen Yalçın ile görüştü! Başarılı hocanın şartları belli oldu

Beşiktaş'ta Fernando Santos ile yollar ayrılırken yeni hoca arayışları sürerken listenin 1 numaralı ismi Sergen Yalçın...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat; Sergen Yalçın, Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra bir görüşme gerçekleştirmişti. Son olarak da futboldan sorumlu Feyyaz Uçar ile başarılı teknik adam bir araya geldi. İkilinin gerçekleştirdiği zirvede 51 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını belirtti.

AYRILIĞI DUYURMUŞTU

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pendikspor maçının ardından yeni sezonda takımın başında yer almayacağını açıklamıştı. Sergen Yalçın, "Başkan ve yönetimle hafta içi yaptığımız toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sezon sonunda devam etmeme kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.

ŞARTLARI BELLİ OLDU

İşte Sergen Yalçın'ın şartları...

-Deneyimli hoca, sözleşmenin bir yıllık olmasını istiyor.

-Yalçın, ayrıca ekibini de kendi kurmak istiyor.

-Yalçın, göreve gelmesi durumunda takımdan 8-9 kişinin gönderilmesini ve en az 6 takviye yapılmasını talep etti.





