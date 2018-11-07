Beşiktaş Sompo Japan 90 - 94 Segafredo Virtus Bologna

Siyah-beyazlılar, gruptaki 4. mağlubiyetini yaşarken, konuk ekip ise 5. maçından da galibiyetle ayrıldı.
Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, pota altını savunmakta sorun yaşayan Beşiktaş Sompo Japan, 5. dakikayı 11-6 geride geçti. Kenardan oyuna dahil olan Samet Geyik'le tempoyu artıran siyah-beyazlı ekip, Segafredo Virtus Bologna karşısında 8. dakikayı üstün bitirdi: 18-16. Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.
Beşiktaş Sompo Japan, ikinci periyoda top kayıplarıyla başladı. Taylor, Aradori ve Punter'la dış atışlardan sayılar üreten Segafredo Virtus Bologna, 16. dakikada 37-29'luk üstünlüğü yakaladı. İtalyan ekibinin pivotlarını boyalı alanda durdurmakta zorlanan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına da 47-41 geride girdi.
İkinci yarının ilk bölümünde de savunmada ritmini bulamayan Beşiktaş Sompo Japan, 25. dakikada 10 sayı geriye düştü: 51-61. Siyah-beyazlılar, hücumda temposu düşen Segafredo Virtus Bologna karşısında 29. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 64-66. İtalyan ekibi, final periyoduna 68-66 üstün gitti.
Dördüncü çeyreğe Gibson ve Rich'in basketleriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 33. dakikayı 76-73 geride bitirdi. Etkili savunma yapamayan siyah-beyazlılar, Segafredo Virtus Bologna karşısında 37. dakikada 7 sayı geriye düştü: 80-87. Beşiktaş Sompo Japan, Benzing'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla bitime 1 dakika 26 saniye kala farkı tekrar 2'ye indirdi: 88-90. Kalan sürede hücumda M'Baye ve Qvale ile sayılar üreten İtalyan ekibi, karşılaşmayı 94-90 kazandı.
FİKRET ORMAN'A PROTESTO
Bu arada, müsabakanın ardından tribüne doğru çağırdığı takıma destek veren siyah-beyazlı taraftarlar, oyuncuların ödemelerini geciktirdiği için Beşiktaş yönetimine de tepki gösterdi.
Taraftarlar tecrübeli yöneticiye 'Fikret Orman paralar nerede?' şeklinde protestoda bulundu.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Radomir Vojinovic (Karadağ), Wojciech Liszka (Polonya)
Beşiktaş Sompo Japan: Rich 11, Kenan Sipahi 10, Erkan Veyseloğlu 8, Alexander 7, Buva 12, Pressey 5, Samet Geyik 3, Benzing 10, Gibson 22, Can Maxim Mutaf, Ömer Utku Al, Dusan Cantekin 2
Segafredo Virtus Bologna: Punter 15, Taylor 21, M'Baye 7, Aradori 16, Qvale 15, Baldi Rossi 3, Cappelletti, Kravic 8, Cournooh 3, Pajola 6, Camara
1. Periyot: 21-19
Devre: 41-47
3. Periyot: 66-68
Beş faulle çıkan: 39.54 Punter (Segafredo Virtus Bologna)
Fatih Terim: TFF'den Schalke'ye tebrik mesajı bekledim
Mustafa Cengiz: Her şeyin farkındayız, ağır konuşmasını da biliriz
Valbuena: Gerçek Fenerbahçeli oldum
Fenerbahçe'den TFF'ye mesaj: Takipçisiyiz
Trabzonspor'da Burak Yılmaz dönemi bitti iddiası
Spor spikeri Natalia Jersonsky: Yüzüme baksınlar diye göğüslerimi küçülteceğim
Trabzonspor'da flaş Burak Yılmaz gelişmesi
Beşiktaş'ta Volkan Babacan sürprizi
Beşiktaş'a bir şok da Medel'den
Rafael van der Vaart futbolu bıraktı
Batuhan Karadeniz tarihe geçti!
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum