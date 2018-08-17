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Beşiktaş için İstanbul'a geldi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.08.2018 20:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Eintracht Frankfurt'ta oynayan Meksikalı ortasaha oyuncusu Marco Fabian, Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geldi

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Marco Fabian, Beşiktaş yolunda... Hürriyet'in haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta oynayan Meksikalı ortasaha oyuncusu Marco Fabian, Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geldi.

MARCO FABIAN KİMDİR?
Marco Fabián, 21 Temmuz 1989 doğumlu, Eintracht Frankfurt takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Meksikalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Guadalajara kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Cruz Azul ve Eintracht Frankfurt kulüplerinde oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Marco Fabian Beşiktaş eintracht frankfurt

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