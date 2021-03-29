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Beşiktaş'ta 2 pozitif vaka

29.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş A Milli Takım kampında bulunan iki oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'ta 2 pozitif vaka

Beşiktaş Kulübü, A Milli Takım kampında yer alan 2 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah - beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"A Milli Takımımızın, yarın (30 Mart) Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

A Milli Takım'da Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun kadrodan çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Beşiktaş Futbol Kulübü
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