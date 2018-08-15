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Beşiktaş'ta 55 milyonluk problem! Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

Negredo yılda 4.3 milyon Euro ile en pahalı golcü. Love 1.8 milyon Euro , Pektemek de 1.6 milyon Euro alıyor. 3 futbolcu yılda toplam 55 milyon lira almalarına rağmen yararlı olamadı. Bu oyunculara talip çıkmaması da külfet oluşturdu.

Beşiktaş'ta 55 milyonluk problem! Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek...

Beşiktaş'ta kriz büyük... Siyah-Beyazlı takımın kadrosunda bulunan golcü isimlerden Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek aldıkları paranın hakkını veremediği gibi takımdan gitmeye de sıcak bakmıyor. Negredo yılda 4.3 milyon Euro, Vagner Love 1.8 milyon Euro ve M.Pektemek de 1.6 milyon Euro alıyor.

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TRANSFERİ ENGELLİYORLAR

Kartal'da beklenen performansı veremeyen 3 oyuncu yılda toplam 7.7 milyon Euro (55 milyon Lira) kazanıyor. Bu durum Beşiktaş'ın kasasına büyük darbe vururken transfer yapılmasını da engelliyor.

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GELEN TEKLİFLER ÇOK YETERSİZ

Beşiktaş Yönetimi 3 futbolcuyu bir an önce satmak istemesine rağmen gelen teklifler yetersiz kalıyor. Özellikle Negredo'nun yıllık ücretinin 4.3 milyon Euro olması bu oyuncuya talip kulüplere geri adım attırıyor.

YÖNETİMİN ELİ KOLU BAĞLANDI

Negredo'nun dışındaki diğer isimler Vagner Love ve Mustafa Pektemek de gelen tekliflerin yetirsizliği nedeniyle gönderilemiyor. Beşiktaş'ın kasasına yılda 55 milyonluk darbe vuran 3 isim yönetimi düşündürüyor. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş mustafa pektemek love negredo

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