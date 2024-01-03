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Beşiktaş'ta Aboubakar için yolun sonu göründü! Brezilya cephesinden resmi açıklama geldi

03.01.2024 14:40 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı için takımdan ayrılması beklenen Aboubakar için Brezilya ekibi Gremio'nun ilgisi olduğu iddia edilmişti. Bu iddia sonrası Brezilya cephesinden resmi açıklama geldi.

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta 3. Aboubakar dönemi sona eriyor. Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan golcü oyuncuya dünyanın her yerinden teklif yağıyor. Son olarak Brezilya ekibi Gremio'nun ilgisi olduğu öğrenilirken resmi açıklama da geldi.

"LEWANDOWSKİ VE SUAREZ SEVİYESİNDE"

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Gremio'nun Futbol Direktörü Antonio Brum, Brezilya basınına konuştu. Brum, "O harika bir golcü. Lewandowski ve Suarez seviyesinde. Şartlarını, ücretini ve Brezilya'ya gelip gelmeyeceğini araştırıyoruz" açıklamasını yaptı.

5 MİLYON EURO İSTENİYOR

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Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasına rağmen bedelsiz olarak ayrılmasına izin verilmeyen Aboubakar için siyah-beyazlılar minimum 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu rakamın altında gelecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceği öğrenilen Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflere bu cevabı verdiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gremio aboubakar beşiktaş antonio
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