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Beşiktaş'ta Aboubakar'ın kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı! Skandal... Meğer olay bambaşkaymış

14.12.2023 15:29 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla birçok futbolcu kadro dışı kalırken bu isimlerden biri de Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar olmuştu. Alınan bu karar herkesi şaşkına çevirirken hem oyuncudan hem de menajerinden açıklamalar gelmişti. Aboubakar'ın neden kadro dışı kaldığı sorusunun yanıtı ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından yeni yönetimin gelmesinden kısa bir süre sonra gelen kadro dışı kararı gündem olmuştu. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Eric Bailly ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Yaşanan kadro dışı kararının ardından ilk tepki Aboubakar ve menajerinden gelirken, golcü oyuncunun temsilcisi, “Kulüp sporcunun durumunu ayrıntılı şekilde kamuoyu ve bizlerle paylaşmalı. Bekleyip ona göre rota çizeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Aboubakar konuyla ilgili açıklamasında ise "Ne saç ektirdim ne de keyfi bir şey yaptım. Virüs kapmam nedeniyle ağır hastalandım ve 3 maç oynayamadım. Geçen sezon bir çok gol attım. Sezon başı Konferans Ligi maçlarında attığım goller ortada" yorumunu yapmıştı.

SAÇ EKİMİ İÇİN PARİS'E GİTTİ

aboubakar

Tüm bunlar yaşanırken, Aboubakar hakkında herkesi şaşkına çeviren bir gerçek ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre; Geçen ay milli arada ülkesi Kamerun’a giden Vincent Aboubakar, sonrasında eşinin rahatsızlığını mazeret göstererek Paris’e gitmişti. Ancak oyuncunun, ailesiyle ilgili olarak sorunlardan dolayı değil, saç ektirmek için Paris’e gittiği öne sürüldü.

"TOPLARA KAFA VURAMAM"

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İstanbul’a dönüşte 3 hafta toplara kafa vurmaması istenen yıldız futbolcu, bu kez de sakat olduğunu iddia ederek maçlara çıkmayarak bireysel idman yaptığı da iddialar arasında... Öte yandan kulübün haberi olmadan 2 kez Paris’e kontrole gittiği öğrenilen Kamerunlu'nun bu olayının kadro dışı kalmasında büyük payı olduğu öğrenildi.

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