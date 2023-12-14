Beşiktaş'ta Aboubakar'ın kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı! Skandal... Meğer olay bambaşkaymış

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından yeni yönetimin gelmesinden kısa bir süre sonra gelen kadro dışı kararı gündem olmuştu. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Eric Bailly ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Yaşanan kadro dışı kararının ardından ilk tepki Aboubakar ve menajerinden gelirken, golcü oyuncunun temsilcisi, “Kulüp sporcunun durumunu ayrıntılı şekilde kamuoyu ve bizlerle paylaşmalı. Bekleyip ona göre rota çizeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Aboubakar konuyla ilgili açıklamasında ise "Ne saç ektirdim ne de keyfi bir şey yaptım. Virüs kapmam nedeniyle ağır hastalandım ve 3 maç oynayamadım. Geçen sezon bir çok gol attım. Sezon başı Konferans Ligi maçlarında attığım goller ortada" yorumunu yapmıştı.

SAÇ EKİMİ İÇİN PARİS'E GİTTİ

Tüm bunlar yaşanırken, Aboubakar hakkında herkesi şaşkına çeviren bir gerçek ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre; Geçen ay milli arada ülkesi Kamerun’a giden Vincent Aboubakar, sonrasında eşinin rahatsızlığını mazeret göstererek Paris’e gitmişti. Ancak oyuncunun, ailesiyle ilgili olarak sorunlardan dolayı değil, saç ektirmek için Paris’e gittiği öne sürüldü.

"TOPLARA KAFA VURAMAM"

İstanbul’a dönüşte 3 hafta toplara kafa vurmaması istenen yıldız futbolcu, bu kez de sakat olduğunu iddia ederek maçlara çıkmayarak bireysel idman yaptığı da iddialar arasında... Öte yandan kulübün haberi olmadan 2 kez Paris’e kontrole gittiği öğrenilen Kamerunlu'nun bu olayının kadro dışı kalmasında büyük payı olduğu öğrenildi.





