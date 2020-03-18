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Beşiktaş’ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.03.2020 16:01 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Fraport-Tav Antalyaspor’u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş’ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başlayan antrenman; pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan bireysel çalışma programına devam eden Dorukhan Toköz, antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.

(DHA)

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