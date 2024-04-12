Beşiktaş'ta Ante Rebic sezonu kapattı

Beşiktaş, Ante Rebic'in lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü Hırvatistan’da bir operasyon geçireceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekip, Ante Rebic'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yayınladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan’da bir operasyon geçirecektir. Ante Rebic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.





