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Beşiktaş'ta Ante Rebic sezonu kapattı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.04.2024 18:23
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Beşiktaş, Hırvat oyuncusu Ante Rebic’in sakatlığından dolayı pazartesi günü ülkesinde ameliyat olacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta Ante Rebic sezonu kapattı
Ante Rebic

Ante Rebic

HIR Hırvatistan
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Ante Rebic'in lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü Hırvatistan’da bir operasyon geçireceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekip, Ante Rebic'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yayınladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan’da bir operasyon geçirecektir. Ante Rebic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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