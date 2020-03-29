SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Atiba, karantina günlerini anlattı

Beşiktaş'ta Atiba, karantina günlerini anlattı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.03.2020 22:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ve takım arkadaşlarını özlediğini söyledi.

Beşiktaş'ta Atiba, karantina günlerini anlattı

Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabından yapılan canlı yayına katılan Hutchinson, "Ümraniye'deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim. Günümüzün önemli bir kısmını orada geçiriyoruz. Bu bir alışkanlık, orası bizim hayatımız." diye konuştu.

"BÜTÜN GÜNÜM ÇOCUKLARLA GEÇİYOR"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde çocuklarıyla vakit geçirdiğini kaydeden tecrübeli futbolcu, günlerinin güzel geçtiğini belirterek, "Çocuklar durumdan memnuniyetsiz değiller. Birlikte vakit geçiriyoruz. Bahçede futbol, basketbol oynayarak günü geçiriyoruz. Bütün günüm çocuklarla geçiyor. Onlar yattıktan sonra ben de uykuya geçiyorum. Yemek ye, çocuklarla ilgilen, antrenman yap şeklinde günlerim geçiyor. O yüzden kitap okumaya ya da bir şeyler izlemeye vaktim kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarını sürdürdüğünü söyleyen Hutchinson, "Çalışmalarıma devam ediyorum, yarın dinleneceğim. Alışık olduğumuz bir durum değil ama elimizdeki ekipmanlarla birçok şeyi yapabiliyoruz." şeklinde görüş belirtti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılarİstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar
Beşiktaş'tan flaş Marcelo gelişmesi!Beşiktaş'tan flaş Marcelo gelişmesi!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Atiba Hutchinson koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Ligler ne zaman başlayacak? Açıklandı!

Ligler ne zaman başlayacak? Açıklandı!

F.Terim taburcu oluyor iddiası. Kızından açıklama geldi!

F.Terim taburcu oluyor iddiası. Kızından açıklama geldi!

Kapı kapı dolaştı, erzak yardımı yaptı!

Kapı kapı dolaştı, erzak yardımı yaptı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İşte Loris Karius'un yeni adresi!

İşte Loris Karius'un yeni adresi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Atiba, karantina günlerini anlattı

Atiba Hutchinson: "Ümraniye'deki her şeyi özledim"

Beşiktaş'ın yıldızı Boateng, evde eğlenceli vakit geçirmeye devam ediyor

Boateng eşiyle birlikte futbol oynadı

Beşiktaş'ta Marcelo Guedes geri dönüyor

Beşiktaş'tan flaş Marcelo gelişmesi!

Les Ferdinand: Beşiktaş adam olduğum kulüptür

Beşiktaş adam olduğum kulüptür

Zeki Demirkubuz'dan Atiba paylaşımı

Ünlü yönetmenden Atiba paylaşımı

Beşiktaş'ta Loris Karius'a Herta Berlin talip

Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.